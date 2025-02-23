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«Он был неуязвимым». Никола Йокич назвал своего любимого игрока в НБА

«Он был неуязвимым». Никола Йокич назвал своего любимого игрока в НБА
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30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич назвал своего любимого игрока в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда я был маленьким, в НБА выступали Владе Дивац, Предраг Стоякович и, конечно, Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Шак [Шакил О'Нил] и другие выдающиеся игроки. Потом появились Коби Брайант, Леброн Джеймс. Однако я хочу выделить Тима Данкана, Дирка Новицки и особенно Трэйси Макгрэди. Он мне нравился. На пике этот парень был действительно хорош. Он был талантливым, уникальным и неуязвимым игроком», — приводит слова Йокича портал Last Word on Sports.

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