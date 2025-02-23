Инсайдер сообщил, вернётся ли в текущем сезоне Грег Попович к работе в «Спёрс»

Авторитетный инсайдер и эксперт североамериканского портала ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице социальных сетях, что 76-летний главный тренер техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович пропустит оставшуюся часть сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Кроме того, согласно его информации, дальнейшая карьера Поповича находится под вопросом.

Напомним, в ноябре 2024 года Грег перенёс микроинсульт, после чего лёг на медицинскую реабилитацию. Американский специалист является пятикратным чемпионом НБА в качестве тренера (1993, 2003, 2005, 2007 и 2014). Также он трижды был признан тренером года (2003, 2012, 2014).