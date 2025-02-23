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Лука Дончич вошёл в историю «Лейкерс», повторив показатели Леброна за одну игру

Лука Дончич вошёл в историю «Лейкерс», повторив показатели Леброна за одну игру
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25-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вошёл в историю калифорнийского клуба, повторив показатели лидера команды Леброна Джеймса за одну игру. На это обратил внимание аккаунт StatMamba в X (ранее Twitter).

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис

В матче с колорадским коллективом «Денвер Наггетс» словенский игрок набрал 32 очка, сделал 10 подборов, отдал семь передач, а также совершил четыре перехвата и реализовал четыре трёхочковых броска. Ранее подобные цифры демонстрировал лишь Джеймс.

Игра между «Лейкерс» и «Наггетс» завершилась со счётом 123:100 в пользу «озёрников». Для «Денвера» это поражение стало первым за последние девять встреч в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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