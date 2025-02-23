Лука Дончич вошёл в историю «Лейкерс», повторив показатели Леброна за одну игру

25-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич вошёл в историю калифорнийского клуба, повторив показатели лидера команды Леброна Джеймса за одну игру. На это обратил внимание аккаунт StatMamba в X (ранее Twitter).

В матче с колорадским коллективом «Денвер Наггетс» словенский игрок набрал 32 очка, сделал 10 подборов, отдал семь передач, а также совершил четыре перехвата и реализовал четыре трёхочковых броска. Ранее подобные цифры демонстрировал лишь Джеймс.

Игра между «Лейкерс» и «Наггетс» завершилась со счётом 123:100 в пользу «озёрников». Для «Денвера» это поражение стало первым за последние девять встреч в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).