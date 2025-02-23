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Все четыре команды, в которых выступают россияне, победили в матчах в NCAA

Все четыре команды, в которых выступают россияне, победили в матчах в NCAA
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Сегодня, 23 февраля, в США в рамках первого мужского баскетбольного дивизиона NCAA (Национальная студенческая спортивная ассоциация) прошли четыре матча с участием команд, в составе которых играют российские спортсмены. И все коллективы одержали верх.

Команда университета Бригама Янга, которую представляет Егор Дёмин, победила со счётом 96:95 коллектив из Аризонского университета. Егору удалось 13 очков, сделать два подбора, отдать восемь передач, а также совершить один перехват.

Также победы одержали Виктор Панов (университет Дрекселя) в матче с командой университета Чарльстона (64:55), Виктор Лахин (Клемсонский университет) в игре с коллективом из Южно-методистского университета (79:69), Ярослав Нягу (Государственный университет Джексонвилла) по итогу встречи с клубом Техасского университета (73:65).

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