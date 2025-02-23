Россиянка не попала в стартовую пятёрку «Лос-Анджелеса» из женской НБА по версии ESPN

26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) не попала в стартовую пятёрку клуба «Лос-Анджелес Спаркс», который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) по версии авторитетного североамериканского портала ESPN.

В итоговую редакцию стартовой пятёрки вошли Дерика Хэмби, Кэмерон Бринк, Рэй Баррелл, Рикки Джексон и Келси Плам.

Фото: Аккаунт ESPN Los Angeles в X (ранее Twitter)

В 2018 году Клюндикова была выбрана «Спаркс» на драфте WNBA-2018 под общим 11-м номером и провела в этом клубе два сезона, после чего выступала за екатеринбургский УГМК на позиции центровой.

Российская баскетболистка является трёхкратной чемпионкой Евролиги и трёхкратной обладательницей Суперкубка Европы. С калифорнийским клубом она подписала контракт в феврале текущего года.