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Россиянка не попала в стартовую пятёрку «Лос-Анджелеса» из женской НБА по версии ESPN

Россиянка не попала в стартовую пятёрку «Лос-Анджелеса» из женской НБА по версии ESPN
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26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) не попала в стартовую пятёрку клуба «Лос-Анджелес Спаркс», который выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) по версии авторитетного североамериканского портала ESPN.

В итоговую редакцию стартовой пятёрки вошли Дерика Хэмби, Кэмерон Бринк, Рэй Баррелл, Рикки Джексон и Келси Плам.

Фото: Аккаунт ESPN Los Angeles в X (ранее Twitter)

В 2018 году Клюндикова была выбрана «Спаркс» на драфте WNBA-2018 под общим 11-м номером и провела в этом клубе два сезона, после чего выступала за екатеринбургский УГМК на позиции центровой.

Российская баскетболистка является трёхкратной чемпионкой Евролиги и трёхкратной обладательницей Суперкубка Европы. С калифорнийским клубом она подписала контракт в феврале текущего года.

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