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Лука Дончич: наша цель в сезоне — стать чемпионами. Мы готовы к этому

Лука Дончич: наша цель в сезоне — стать чемпионами. Мы готовы к этому
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25-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич утверждает, что калифорнийский клуб готов к тому, чтобы стать чемпионом в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Цель нашей команды — стать чемпионами. Это наша единственная цель. И я думаю, что мы готовы к этому», — приводит слова Дончича портал Fadeaway World.

Сегодня, 23 февраля, в матче с «Денвер Наггетс» словенский игрок набрал 32 очка, сделал 10 подборов, отдал семь передач, а также совершил четыре перехвата и реализовал четыре трёхочковых броска. Встреча завершилась со счётом 123:100 в пользу «озёрников».

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