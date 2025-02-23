Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик раскрыл единственный секрет успеха, благодаря которому в НБА можно побеждать.

«Примерно два месяца назад на меня снизошло озарение — математика важна. В баскетболе нужно делать высокоточные броски, разрабатывать стратегию, учитывая силу бросков и их последствия. Всё это имеет значение. Также важно тщательно планировать игру в обороне. Парни должны общаться друг с другом и так далее.

В НБА существует лишь один секрет успеха — это играть жёстко. Если вы выступаете так каждый вечер, то у вас есть шанс победить. А если нет, то, скорее всего, вас ждёт поражение», — приводит слова Редика портал Fadeaway World.