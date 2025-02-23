Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик раскрыл единственный секрет успеха, благодаря которому в НБА можно побеждать

Редик раскрыл единственный секрет успеха, благодаря которому в НБА можно побеждать
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик раскрыл единственный секрет успеха, благодаря которому в НБА можно побеждать.

«Примерно два месяца назад на меня снизошло озарение — математика важна. В баскетболе нужно делать высокоточные броски, разрабатывать стратегию, учитывая силу бросков и их последствия. Всё это имеет значение. Также важно тщательно планировать игру в обороне. Парни должны общаться друг с другом и так далее.

В НБА существует лишь один секрет успеха — это играть жёстко. Если вы выступаете так каждый вечер, то у вас есть шанс победить. А если нет, то, скорее всего, вас ждёт поражение», — приводит слова Редика портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Эксперт — о работе Редика: Дарвин Хэм вывел «Лейкерс» в финал конференции в 1-й сезон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android