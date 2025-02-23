Игрок ЦСКА Астапкович: на нас не давит то, что мы не можем обыграть клуб из топ-4 ЕЛ

Лёгкий форвард московского клуба ЦСКА Антон Астапкович поделился мнением об играх с командами из топ-4 турнирной таблицы Единой лиги.

— Почему в последнее время не складывается игра с соперниками из топ-4?

— В первую очередь, нам нужно решать свои проблемы. А проблема не в том, что мы уступали топ-командам, а в нас самих, в нашей игре и в том, как мы к этим матчам готовимся.

— Вас беспокоит этот факт перед встречей с УНИКСом, что вы уже долгое время не можете обыграть соперника из топ-4?

— Нет, на нас это не давит. Мы о таком не задумываемся. Сейчас будет пауза, и у нас есть много времени, чтобы подготовиться к этому матчу как следует, — приводит слова Астапковича портал Legalbet.