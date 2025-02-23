Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Воронцевич отметил, в каких аспектах хорош Алексей Швед

Игрок «Зенита» Воронцевич отметил, в каких аспектах хорош Алексей Швед
Аудио-версия:
Комментарии

Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался в адрес своего товарища по команде Алексея Шведа.

«Думаю, что Алексей добавит командный баскетбол, верю в это и больше скажу: я в этом уверен. Алексей — это тот баскетболист, который может выступать на нескольких позициях: первого, второго и даже третьего он может играть. И закрывать эти позиции неплохо. Точно знаю, что у нас добавится ассистов.

Он парень высокий, и с его роста очень хорошо раздавать передачи. Многие игроки говорят, что плеймейкер должен быть маленький и быстрый. Алексей достаточно быстрый, но при этом высокий. Ему легче через маленького отдавать. Поэтому он видит площадку здорово. Естественно, острота атаки улучшится.

У него прекрасный бросок, хорошие проходы. Так что будем от него ждать. Но ещё хочу добавить, что Алексей умеет защищаться, когда хочет. Я думаю, в этом году у него точно будет большое желание проявить себя и помочь «Зениту». Так что, полагаю, и в защите он будет стараться, естественно, по своим возможностям», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Сейчас читают:
Неочевидно, поэтому и интересно! Главные претенденты на звание MVP Единой лиги
Неочевидно, поэтому и интересно! Главные претенденты на звание MVP Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android