Игрок «Зенита» Воронцевич отметил, в каких аспектах хорош Алексей Швед

Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался в адрес своего товарища по команде Алексея Шведа.

«Думаю, что Алексей добавит командный баскетбол, верю в это и больше скажу: я в этом уверен. Алексей — это тот баскетболист, который может выступать на нескольких позициях: первого, второго и даже третьего он может играть. И закрывать эти позиции неплохо. Точно знаю, что у нас добавится ассистов.

Он парень высокий, и с его роста очень хорошо раздавать передачи. Многие игроки говорят, что плеймейкер должен быть маленький и быстрый. Алексей достаточно быстрый, но при этом высокий. Ему легче через маленького отдавать. Поэтому он видит площадку здорово. Естественно, острота атаки улучшится.

У него прекрасный бросок, хорошие проходы. Так что будем от него ждать. Но ещё хочу добавить, что Алексей умеет защищаться, когда хочет. Я думаю, в этом году у него точно будет большое желание проявить себя и помочь «Зениту». Так что, полагаю, и в защите он будет стараться, естественно, по своим возможностям», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».