Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич ответил, какой игрок НБА ему нравился в юности.

«Конечно, мне очень нравилась игра Скотти Пиппена. Конечно, Майкла Джордана любили все. Это, наверное, такая икона стиля, но мне очень сильно нравился игрок Скотти Пиппен. Он таких же, наверное, габаритов, как я, такой 206-207, и он мог защищаться от первого до пятого номера. Он был настоящим атлетом. И бежал, и прыгал, и бросал, и делал всё, что угодно, и не хуже самого Джордана.

Джордан бы не стал, наверное, Джорданом без Пиппена. Это команда звёзд, однозначно, и команда-звезда в том числе. То есть, естественно, каждый игрок был частью механизма в той системе Фила Джексона, практически все сезоны у них были победными. Какие-то сезоны были у них непобедные, но их уже, наверное, никто не помнит. Мы за ними следили, записывали игры.

В городе Омске разница плюс 3 часа с Москвой. И кто, допустим, не спал, тот смотрел или родителей просили записать. Часа в 4 утра начиналась трансляция по телеканалу РТР. Ребята, кто записывали на кассету игры, передавали кассеты друг другу. Так смотрели, и, конечно, нам очень импонировала та игра. Смотрели серии между «Чикаго Буллз» и «Ютой Джаз», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».