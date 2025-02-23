Дарвин Хэм: как остановить Николу Йокича? Похитить его из дома, чёрт возьми

Бывший главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Дарвин Хэм ответил, как можно противостоять 30-летнему сербскому центровому колорадской команды «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

«Как можно остановить Йокича? Только похитить его из дома, чёрт возьми», — приводит слова Хэма аккаунт Courtside Buzz в X (ранее Twitter).

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский атлет принял участие в 51 встрече. В среднем за матч Никола Йокич набирает 29,4 очка, делает 12,7 подбора, отдаёт 10,2 результативной передачи, а также совершает 1,8 перехвата и 0,6 блок-шота.