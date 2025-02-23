В США болельщики выкрикивали оскорбления в адрес команды Егора Дёмина

Во время баскетбольного матча, который прошёл в США в рамках первого мужского дивизиона NCAA (Национальная студенческая спортивная ассоциация) между командами университета Бригама Янга и Аризонского университета, фанаты последней выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес соперников.

Игра завершилась со счётом 96:95 в пользу команды университета Бригама Янга, за которую выступает российский баскетболист Егор Дёмин. В ходе встречи ему удалось набрать 13 очков, сделать два подбора, отдать восемь передач, а также совершить один перехват.

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