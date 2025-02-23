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Инсайдер рассказал, как Дончич выстраивает отношения с игроками «Лейкерс»

Инсайдер рассказал, как Дончич выстраивает отношения с игроками «Лейкерс»
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Авторитетный инсайдер и эксперт североамериканского портала ESPN Шэмс Чарания рассказал о том, как 25-летний словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выстраивает отношения с одноклубниками.

«Сотрудники «Лейкерс» в беседе со мной признавались, что впечатлены тем, как Лука находил контакт с другими парнями. У них сложилось впечатление, что он весьма похож на Леброна в том, как старается найти подход к каждому товарищу по команде.

Я знаю, что многие говорят о трудовой этике Дончича. Однако он ежедневно работал на площадке и в тренажёрном зале. Даже до того, как наступил перерыв на Матч всех звёзд, Лука работал со Скоттом Бруксом каждый день», — приводит слова Чарании портал Fadeaway World.

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