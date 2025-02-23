Единая лига использовала специальное джерси в поддержку комментатора Романа Скворцова

Единая лига ВТБ использовала на Матче всех звёзд, прошедшем 16 февраля, специальное джерси в поддержку комментатора Романа Скворцова, который восстанавливается после избиения в Новосибирске.

В джерси с фамилией Скворцова на конкурс данков пришёл комментатор Роман Нагучев, который являлся одним из судей контеста.

«Единая лига желает Роману Скворцову скорейшего выздоровления! В данный момент Роман уже выписался из больницы Новосибирска и прилетел в Москву. С нетерпением ждём его у микрофона на лучшей игре с мячом!» — гласит сообщение пресс-службы лиги.

Напомним, журналист оказался в больнице в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.