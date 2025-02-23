Воронцевич: помню, что мой отец сказал: «Сынок, ЦСКА не предлагает дважды»

Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард БК «Зенит» Андрей Воронцевич рассказал о своём переходе в ЦСКА в 2006 году.

«А ЦСКА появился так: выступал неплохо за Новосибирск, пригласили в национальную сборную до 20 лет, и мы поехали на чемпионат Европы в Турцию, в город Измир. Там себя неплохо проявлял, и на этих играх был главный тренер того ЦСКА Этторе Мессина. У нас был главным тренером Евгений Юрьевич Пашутин, и ко мне Евгений Юрьевич подходит, говорит: «Андрей, ты хочешь играть в ЦСКА?» А я только подписал на пять лет контракт с Новосибирском.

И вот он задал мне вопрос. Я ответил, что у меня же вроде контракт. Он сказал: «Да мне твой ответ нужен, твоё желание какое?» Я и произнёс: «Конечно, хочу! Что за вопрос?» И потом он заявил: «Всё, мне понятен твой ответ, что ты да, конечно, хочешь». И после этого начались переговоры с ЦСКА. Просто выкупили пятилетний контракт, и этим же летом я уже был в ЦСКА. Помню, что мой отец сказал: «Сынок, ЦСКА не предлагает дважды». Всё, и мы поехали», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Воронцевич выступал за ЦСКА с 2006 по 2020 год, трижды став в составе армейцев чемпионом Евролиги, трижды — серебряным призёром, трижды — бронзовым. Девять раз стал чемпионом Единой лиги, выступая за ЦСКА.