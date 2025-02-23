Бронни Джеймс после победной игры в Лиге развития ответил, чему научился у Луки Дончича

Атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс после победного матча в Лиге развития (G-Лиге) с фарм-командой «Финикс Санз», завершившегося со счётом 188:98, ответил, чему научился у звёздного защитника «озёрников» Луки Дончича.

«Только его терпение. Просто способность быть непредсказуемым. Никогда не знаешь, что он собирается сделать. Это лучшее, что я когда-либо видел. Я просто продолжаю пытаться перенять у него кое-что», — приводит слова Бронни журналист Радж Чипалу в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бронни в победном матче набрал 24 очка, реализовав четыре из шести трёхочковых. Также он совершил шесть подборов, отдал пять передач, сделал два блок-шота и один перехват.

«Лейкерс» минувшей ночью обыграли «Денвер Наггетс» со счётом 123:100. На счету Дончича 32 очка, 10 подборов и семь передач.