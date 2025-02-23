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Бронни Джеймс после победной игры в Лиге развития ответил, чему научился у Луки Дончича

Бронни Джеймс после победной игры в Лиге развития ответил, чему научился у Луки Дончича
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Атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс после победного матча в Лиге развития (G-Лиге) с фарм-командой «Финикс Санз», завершившегося со счётом 188:98, ответил, чему научился у звёздного защитника «озёрников» Луки Дончича.

«Только его терпение. Просто способность быть непредсказуемым. Никогда не знаешь, что он собирается сделать. Это лучшее, что я когда-либо видел. Я просто продолжаю пытаться перенять у него кое-что», — приводит слова Бронни журналист Радж Чипалу в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бронни в победном матче набрал 24 очка, реализовав четыре из шести трёхочковых. Также он совершил шесть подборов, отдал пять передач, сделал два блок-шота и один перехват.

«Лейкерс» минувшей ночью обыграли «Денвер Наггетс» со счётом 123:100. На счету Дончича 32 очка, 10 подборов и семь передач.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
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