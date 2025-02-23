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Зайон Уильямсон стал третьим по скорости игроком в истории НБА, набравшим 5 тыс. очков

Зайон Уильямсон стал третьим по скорости игроком в истории НБА, набравшим 5 тыс. очков
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24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Нью-Орлеан Пеликанс» на позиции форварда, Зайон Уильямсон стал третьим по скорости игроком в истории НБА, набравшим 5 тыс. очков. Зайону понадобилось для этого 203 игры.

Игроки, которые быстрее всего набрали 5 тыс. очков в лиге:

1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 194 игры.
2. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 197.
3. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликнас») — 203.
4. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 205.

Уильямсон был выбран на драфте НБА 2019 года под общим первым номером. На данный момент его коллектив занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, одержав за 56 матчей 13 побед при 43 поражениях.

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