Воронцевич — об игре за ЦСКА: Мессина через день отправлял меня в Новосибирск

Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился воспоминаниями о работе с легендарным тренером Этторе Мессиной.

«Главный тренер — синьор Мессина. И когда смотришь на те плакаты победных годов, чемпионских титулов, ты осознаёшь, что не имеешь права подводить те поколения, которые завоёвывали все эти награды. Поэтому приходилось очень много работать, доказывать и перестраиваться. На тот момент я думал, что умею играть в баскетбол. Но когда приехал в ЦСКА, мне объяснили, что я не умею играть в баскетбол. Тот, который нужен. И тем более всё было на английском. Естественно, того английского, который я знал со школы, его было недостаточно. Так как терминологий баскетбольных, естественно, не было.

И откуда я их мог знать? И в Сибири, и в Омске, и в Новосибирске английскими терминами никто не говорил. И, собственно, всё заново приходилось учить. Учиться, учиться, учиться. Но Мессина видел во мне, что я могу, что я стану, и поэтому меня прессинговал каждый божий день. Он меня через день отправлял в Новосибирск. Говорит: «Ты ничего не понимаешь, ты завтра в Новосибирск поедешь». И так через день я практически уезжал. Так меня стимулировал, меня было не просто стимулировать, я ещё был такой парень с характером, что-то там пытался отвечать. Ну, не понимая, что здесь отвечать ничего не надо и что твоё мнение, наверное, будет неинтересным, возможно, неправильным. Но мне хотелось, чтобы меня услышали, но некогда было объясняться, и тренер говорил: «Ты хочешь играть»? Я отвечал: «Да, есть. Да, босс. Да, шеф. Да, сэр», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».