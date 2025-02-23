Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич рассказал, какой совет дал Джей Джей Редик перед игрой с «Денвером»

Лука Дончич рассказал, какой совет дал Джей Джей Редик перед игрой с «Денвером»
Комментарии

25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, играющий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес», рассказал, какой совет дал главный тренер коллектива Джей Джей Редик перед игрой с «Денвер Наггетс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 123:100.

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис

«Джей Джей [Редик] сказал мне: «У тебя должен быть один из тех моментов, когда ты затмеваешь всю площадку». Так что, думаю, у меня был такой момент. Просто я почувствовал себя немного похожим на себя, поэтому был счастлив», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.

На счету Дончича в игре с «Наггетс» 32 очка, 10 подборов и семь передач.

Материалы по теме
Бронни Джеймс после победной игры в Лиге развития ответил, чему научился у Луки Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android