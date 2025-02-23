Лука Дончич рассказал, какой совет дал Джей Джей Редик перед игрой с «Денвером»

25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, играющий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес», рассказал, какой совет дал главный тренер коллектива Джей Джей Редик перед игрой с «Денвер Наггетс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 123:100.

«Джей Джей [Редик] сказал мне: «У тебя должен быть один из тех моментов, когда ты затмеваешь всю площадку». Так что, думаю, у меня был такой момент. Просто я почувствовал себя немного похожим на себя, поэтому был счастлив», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.

На счету Дончича в игре с «Наггетс» 32 очка, 10 подборов и семь передач.