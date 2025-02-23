Лука Дончич рассказал, какой совет дал Джей Джей Редик перед игрой с «Денвером»
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25-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, играющий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес», рассказал, какой совет дал главный тренер коллектива Джей Джей Редик перед игрой с «Денвер Наггетс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 123:100.
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
«Джей Джей [Редик] сказал мне: «У тебя должен быть один из тех моментов, когда ты затмеваешь всю площадку». Так что, думаю, у меня был такой момент. Просто я почувствовал себя немного похожим на себя, поэтому был счастлив», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.
На счету Дончича в игре с «Наггетс» 32 очка, 10 подборов и семь передач.
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