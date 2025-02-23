Клуб «Шарлотт Хорнетс» потерпел самое крупное поражение в своей истории
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В ночь на 23 февраля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» проводил матч с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и разгромно проиграл по итогам встречи со счётом 88:141. Данное поражение стало самым разгромным в истории «Шарлотт».
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
141 : 88
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 25, Шарп - 20, Камара - 20, Уокер - 20, Авдия - 15, Хендерсон - 13, Грант - 8, Клингэн - 8, Рит - 8, Рупер - 2, Мюррэй - 2, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 17, Смит - 14, Нуркич - 11, Уильямс - 10, Мур - 8, Карри - 6, Салон - 6, Болл - 5, Диабате - 5, Грин - 4, Пэйтон - 2, Гибсон
Крупные поражения в истории «Хорнетс»:
1. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:88 (53 очка разницы).
2. «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» (сезон-2023/2024) — 82:135 (53 очка).
3. «Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» (сезон-1999/2000) — 137:87 (50 очков).
После 55 проведённых матчей «Хорнетс» занимают 14-е место в Восточной конференции, одержав 14 побед при 41 поражении.
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