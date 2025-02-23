Клуб «Шарлотт Хорнетс» потерпел самое крупное поражение в своей истории

В ночь на 23 февраля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» проводил матч с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и разгромно проиграл по итогам встречи со счётом 88:141. Данное поражение стало самым разгромным в истории «Шарлотт».

Крупные поражения в истории «Хорнетс»:

1. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 141:88 (53 очка разницы).

2. «Шарлотт Хорнетс» — «Филадельфия Сиксерс» (сезон-2023/2024) — 82:135 (53 очка).

3. «Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» (сезон-1999/2000) — 137:87 (50 очков).

После 55 проведённых матчей «Хорнетс» занимают 14-е место в Восточной конференции, одержав 14 побед при 41 поражении.