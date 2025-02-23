Экс-игрок НБА заявил, что Джейсон Тейтум заслужил больше уважения от общественности

44-летний американский экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Квентин Ричардсон заявил, что звёздный форвард клуба «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заслужил больше уважения от общественности.

«Джейсона Тейтума совершенно не уважали весь этот сезон из-за его выступлений и того, что он лидер в своей команде… и он не получает того уважения, которого заслуживает… Я не понимаю, почему мы не отдаём ему больше почестей?» — приводит слова Ричардсона издание Clutch Points.

Тейтум выступает в североамериканской лиге с 2017 года, после того как «Селтикс» выбрали Джейсона под третьим номером на драфте. В сезоне-2023/2024 «Бостон» стал чемпионом лиги, обыграв в финале «Даллас Маверикс» со счётом 4-1.