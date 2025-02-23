Никола Йокич — о прерванной серии побед: возможно, мы обманывали сами себя
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30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич прокомментировал прервавшуюся девятиматчевую победную серию своего коллектива в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:123).
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
100 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Маррей - 19, Уэстбрук - 17, Портер - 13, Йокич - 12, Браун - 10, Пикетт - 3, Строутер - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 25, Ривз - 23, Хатимура - 21, Гудвин - 5, Кнехт - 4, Хэйс - 4, Винсент - 3, Финни-Смит - 3, Джемисон - 2, Вандербилт - 1, Реддиш, Милтон, Лень, Моррис
«У нас была девятиматчевая победная серия над командами, которые были травмированы, и командами, которые не были на самом деле хороши и не занимали высокие позиции в турнирной таблице. Так что, возможно, мы обманывали самих себя, думая, что играем хорошо», — приводит слова Йокича издание Guerilla Sports в социальной сети Х (ранее Twitter).
Ранее Лука Дончич рассказал, какой совет дал Джей Джей Редик перед игрой с «Денвером».
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