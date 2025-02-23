Никола Йокич — о прерванной серии побед: возможно, мы обманывали сами себя

30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич прокомментировал прервавшуюся девятиматчевую победную серию своего коллектива в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:123).

«У нас была девятиматчевая победная серия над командами, которые были травмированы, и командами, которые не были на самом деле хороши и не занимали высокие позиции в турнирной таблице. Так что, возможно, мы обманывали самих себя, думая, что играем хорошо», — приводит слова Йокича издание Guerilla Sports в социальной сети Х (ранее Twitter).

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