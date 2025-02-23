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Звезда WNBA объяснила, что вдохновляет её на площадке и в тренировочном зале

Звезда WNBA объяснила, что вдохновляет её на площадке и в тренировочном зале
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22-летняя американская баскетболистка, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции форварда, Энджел Риз рассказала, что мотивирует её на выступления в североамериканской лиге.

«Жить своей жизнью нелегко… Вот почему я каждый день вкладываю в это все силы, потому что есть маленькие девочки, которые равняются на меня, есть студентки колледжа, которые равняются на меня, и я могу и хочу вдохновлять их каждый день», — приводит слова Риз издание Clutch Points.

Риз была выбрана на драфте WNBA 2024 года под седьмым номером. По ходу дебютного сезона Риз побила рекорд лиги по продолжительности серии дабл-даблов среди новичков WNBA, принося своей команде минимум 10 очков и 10 подборов в семи играх подряд, а в дальнейшем довела серию таких матчей до 13, установив новый рекорд лиги среди всех игроков. Также Энджел Риз является рекордсменкой по общему количеству подборов за игровой сезон.

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