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Андрей Воронцевич назвал лучшего в истории тренера сборной России по баскетболу

Андрей Воронцевич назвал лучшего в истории тренера сборной России по баскетболу
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Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич назвал лучшего в истории тренера сборной России по баскетболу.

«Лучший тренер? Давайте Блатта назовём. Хотя тоже мне очень симпатичен Евгений Юрьевич Пашутин, мне очень симпатичны Базаревич Сергей Валерьянович, Василий Николаевич Карасёв. Я вот, наверное, такой свободы, как у Карасёва, не чувствовал. Вот он просто влюбил меня в себя.

Просто в нём души не чаял. Бегал, особенно после Мессины, когда тебя вот в узде держат, а тут тебе дают свободу. Василий Николаевич говорит: «Свободно, делай что хочешь». Разве такое может быть? Ну вот бывает, тогда я прям влюбился в него сразу», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Ранее Воронцевич рассказал, как перешёл в 2006 году в московский ЦСКА.

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