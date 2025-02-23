Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич назвал лучшего в истории тренера сборной России по баскетболу.

«Лучший тренер? Давайте Блатта назовём. Хотя тоже мне очень симпатичен Евгений Юрьевич Пашутин, мне очень симпатичны Базаревич Сергей Валерьянович, Василий Николаевич Карасёв. Я вот, наверное, такой свободы, как у Карасёва, не чувствовал. Вот он просто влюбил меня в себя.

Просто в нём души не чаял. Бегал, особенно после Мессины, когда тебя вот в узде держат, а тут тебе дают свободу. Василий Николаевич говорит: «Свободно, делай что хочешь». Разве такое может быть? Ну вот бывает, тогда я прям влюбился в него сразу», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Ранее Воронцевич рассказал, как перешёл в 2006 году в московский ЦСКА.