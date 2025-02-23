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Никола Йокич ответил, употребляет ли фастфуд, который рекламировался во время его драфта

Никола Йокич ответил, употребляет ли фастфуд, который рекламировался во время его драфта
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30-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», Никола Йокич заявил, что не употребляет фастфуд бренда Taco Bell, реклама которого показывалась во время драфта сербского игрока в 2014 году.

«Я думаю, что именно по этой причине я ни разу не ел в Taco Bell», — приводит слова Йокича издание Sportskeeda.

Йокич был выбран на драфте под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс». За это время сербский форвард семь раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2019—2025), стал чемпионом НБА и MVP финала лиги в 2023 году.

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