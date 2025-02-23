Чемпион НБА — о проблемах лиги: баскетбол с Джорданом и Брайантом не был таким идеальным

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай высказался о проблемах североамериканской лиги.

«Ностальгия убивает НБА; баскетбол 90-х с Майклом Джорданом и Коби Брайантом был не таким чистым, как вы все думаете. И именно из-за ностальгии никто из современного поколения не хочет становиться лицом лиги», — приводит слова Фрая издание Clutch Points.

Фрай был выбран на драфте НБА 2005 года под общим восьмым номером клубом «Нью-Йорк Никс». В дебютном сезоне был вызван на Матч новичков с баскетболистами, проводящими второй год в лиге, а также включён в состав Сборной новичков НБА по итогам сезона.