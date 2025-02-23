Леброн описал своё взаимодействие с Дончичем терминами из американского футбола

40-летний американский четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, Леброн Джеймс сравнил взаимоотношения на площадке с 25-летним звёздным словенским защитником Лукой Дончичем на примере американского футбола.

«Я прирождённый ресивер, а Лука прирождённый квотербек, так что это идеально подходит», — приводит слова Леброна издание Clutch Points.

Ресивер (или принимающий) — игрок в команде нападения, который специализируется на приёме пасов от квотербека. Главная задача игроков этой позиции — пробежать по заданному маршруту, оторваться от опеки корнербеков и в любой момент принять пас, после чего набрать максимальное число ярдов.

Квотербек — позиция игрока нападения в американском и канадском футболе. В современном футболе он является лидером и ключевым игроком в атакующих построениях команды, задачей которого является продвижение мяча по полю. Квотербек, как правило, располагается на поле позади центра и при розыгрыше получает мяч непосредственно от него. Этот процесс называется снэпом (англ. Snap). Он также объявляет команде, какой розыгрыш будет разыгрываться в той или иной ситуации.