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Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс, результат матча 23 февраля 2025, счет 118:105, НБА 2024-2025

Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Селтикс» обыграть «Никс»
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23 февраля в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречались местный «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Действующие чемпионы североамериканской лиги одержали победу со счётом 118:105 (38:19; 26:24; 25:39; 29:23).

НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
118 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 24, Уайт - 19, Порзингис - 15, Холидэй - 14, Корнет - 8, Хозер - 6, Хорфорд - 4, Притчард - 3, Крэйг, Уолш, Шейерман
Нью-Йорк Никс: Таунс - 24, Брансон - 22, Харт - 20, Бриджес - 14, Ануноби - 10, Пэйн - 7, Шамет - 6, Макбрайд - 2, Райт, Дадье, Ачиува, Колек, Райан, Хукпорти

Лучшим игроком в составе команды из Бостона стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого дабл-дабл из 25 очков, 10 подборов и девяти передач, а также один перехват при трёх потерях. 19 очков набрал Деррик Уайт.

У нью-йоркского коллектива отличился форвард Карл-Энтони Таунс, который записал на свой счёт дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов. По ходу матча Таунс отправился в раздевалку с повреждением, но позже вернулся в игру.

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