Дабл-дабл Джейсона Тейтума помог «Селтикс» обыграть «Никс»

23 февраля в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречались местный «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». Действующие чемпионы североамериканской лиги одержали победу со счётом 118:105 (38:19; 26:24; 25:39; 29:23).

Лучшим игроком в составе команды из Бостона стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого дабл-дабл из 25 очков, 10 подборов и девяти передач, а также один перехват при трёх потерях. 19 очков набрал Деррик Уайт.

У нью-йоркского коллектива отличился форвард Карл-Энтони Таунс, который записал на свой счёт дабл-дабл из 24 очков и 18 подборов. По ходу матча Таунс отправился в раздевалку с повреждением, но позже вернулся в игру.