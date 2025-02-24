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Андрей Воронцевич — о современной сборной России: не всё так безнадёжно

Андрей Воронцевич — о современной сборной России: не всё так безнадёжно
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Десятикратный чемпион Единой лиги и трёхкратный чемпион Евролиги, а ныне тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о перспективах сборной России в нынешних условиях отстранения.

«Я сейчас имел возможность погостить на нескольких тренировках у Зорана Лукича в сборной. Могу сказать, что не всё так безнадёжно. Наша молодёжь, она выглядит неплохо и прямо талантливая. Я думаю, что им, конечно, не хватает игр. Им бы побольше спарринг-партнёров, особенно на международных уровнях.

Чтобы им довелось сыграть, например, со сборными Коста-Рики или Бразилии. Ну, я про США не говорю, там Испанию и Францию. Ну хотя бы, да, чтобы знали, что такое сборная Словении. Чтобы понимали, кто они есть, потому что конкуренция показывает, кто ты есть на самом деле», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

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