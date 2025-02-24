Фанаты «Уорриорз» громкими овациями встретили Джимми Батлера на дебютной домашней игре
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Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» громкими овациями встретили 35-летнего звёздного игрока команды Джимми Батлера, для которого игра с «Даллас Маверикс» в ночь на 24 февраля 2025 года стала дебютной на домашней арене «воинов». На момент публикации новости «Уорриорз» обыгрывают «Маверикс» со счётом 33:18. В матче завершилась первая четверть.
НБА — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
108 : 82
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Спенсер, Collins
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Проспер, Браун, Уильямс, Ирвинг, Кристи, Маршалл, Эдвардс, Вашингтон, Динвидди, Томпсон, Келли
Батлер дебютировал за «Голден Стэйт» 9 февраля в игре с «Чикаго Буллз». С того момента «Уорриорз» провели пять игр, каждая из которых была на выезде. За это время команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
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