Фанаты «Уорриорз» громкими овациями встретили Джимми Батлера на дебютной домашней игре

Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» громкими овациями встретили 35-летнего звёздного игрока команды Джимми Батлера, для которого игра с «Даллас Маверикс» в ночь на 24 февраля 2025 года стала дебютной на домашней арене «воинов». На момент публикации новости «Уорриорз» обыгрывают «Маверикс» со счётом 33:18. В матче завершилась первая четверть.

Батлер дебютировал за «Голден Стэйт» 9 февраля в игре с «Чикаго Буллз». С того момента «Уорриорз» провели пять игр, каждая из которых была на выезде. За это время команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.