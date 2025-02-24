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Лидер НБА «Кливленд» обыграл «Мемфис». У Митчелла — 33 очка, Мобли оформил дабл-дабл

Лидер НБА «Кливленд» обыграл «Мемфис». У Митчелла — 33 очка, Мобли оформил дабл-дабл
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Кливленд Кавальерс» и «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:123.

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Джером - 26, Мобли - 25, Аллен - 13, Хантер - 12, Страс - 11, Окоро - 6, Меррилл - 3, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон, Томлин, Уэйд
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Морант - 21, Кеннард - 19, Альдама - 15, Уэллс - 14, Уильямс Мл. - 10, Бейн - 7, Иди - 6, Кларк - 6, Пиппен Мл. - 3, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар

В составе победителей самыми результативными стали американские защитник Донован Митчелл, на счету которого 33 очка, два подбора и шесть передач, и центровой Эван Мобли, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов.

В составе «Мемфис» самым результативным стал американский форвард Джарен Джексон, набравший 22 очка и сделавший три побора и четыре передачи.

«Кливленд» начнёт выездную серию и встретится с «Орландо Мэджик» 26 февраля. «Мемфис» начнёт домашнюю серию и сыграет с «Финикс Санз» также 26 февраля.

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