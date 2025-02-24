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Стали известны все участники Евробаскета-2025

Стали известны все участники Евробаскета-2025
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После победы сборной Исландии в матче с национальной командой Турции (83:71) определились все 24 участника чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета).

  • Польша (хозяева);
  • Финляндия (хозяева);
  • Кипр (хозяева);
  • Латвия (хозяева);
  • Израиль;
  • Словения;
  • Италия;
  • Турция;
  • Испания;
  • Сербия;
  • Литва;
  • Бельгия;
  • Эстония;
  • Греция;
  • Грузия;
  • Франция;
  • Босния и Герцеговина;
  • Португалия;
  • Великобритания;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Швеция;
  • Черногория;
  • Исландия.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет) пройдёт в августе-сентябре. Действующим обладателем титула является сборная Испании, победившая в финале соревнования в 2022 году национальную команду Франции со счётом 88:76.

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