Стали известны все участники Евробаскета-2025
После победы сборной Исландии в матче с национальной командой Турции (83:71) определились все 24 участника чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета).
- Польша (хозяева);
- Финляндия (хозяева);
- Кипр (хозяева);
- Латвия (хозяева);
- Израиль;
- Словения;
- Италия;
- Турция;
- Испания;
- Сербия;
- Литва;
- Бельгия;
- Эстония;
- Греция;
- Грузия;
- Франция;
- Босния и Герцеговина;
- Португалия;
- Великобритания;
- Чехия;
- Германия;
- Швеция;
- Черногория;
- Исландия.
Напомним, чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет) пройдёт в августе-сентябре. Действующим обладателем титула является сборная Испании, победившая в финале соревнования в 2022 году национальную команду Франции со счётом 88:76.
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