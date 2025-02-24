Стали известны все участники Евробаскета-2025

После победы сборной Исландии в матче с национальной командой Турции (83:71) определились все 24 участника чемпионата Европы по баскетболу (Евробаскета).

Польша (хозяева);

Финляндия (хозяева);

Кипр (хозяева);

Латвия (хозяева);

Израиль;

Словения;

Италия;

Турция;

Испания;

Сербия;

Литва;

Бельгия;

Эстония;

Греция;

Грузия;

Франция;

Босния и Герцеговина;

Португалия;

Великобритания;

Чехия;

Германия;

Швеция;

Черногория;

Исландия.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет) пройдёт в августе-сентябре. Действующим обладателем титула является сборная Испании, победившая в финале соревнования в 2022 году национальную команду Франции со счётом 88:76.