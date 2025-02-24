Результаты игрового дня НБА 24 февраля
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В ночь с 23 на 24 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 февраля:
«Индиана Пэйсерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 129:111;
«Торонто Рэпторс» – «Финикс Санз» – 127:109;
«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 110:90;
«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 120:113;
«Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» – 143:148;
«Кливленд Кавальерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 129:123;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 114:96;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 123:130.
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 111
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Несмит - 19, Тёрнер - 17, Макконнелл - 13, Нембард - 12, Сиакам - 12, Топпин - 10, Матурин - 8, Брайант - 7, Шиппард - 2, Уокер, Фёрфи, Джонсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Зубац - 22, Коффи - 14, Богданович - 11, Боучэмп - 9, Симмонс - 8, Джонс - 6, Данн - 4, Миллз - 4, Юбэнкс - 2, Браун, Батюм
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
127 : 109
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Куикли - 23, Барретт - 23, Буше - 23, Барнс - 20, Робинсон - 10, Дик - 9, Уолтер - 6, Шид - 6, Агбаджи - 5, Могбо - 2, Роден, Лоусон, Темпл, Баттл
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 30, Дюрант - 15, Ричардс - 10, Аллен - 9, О'Нил - 5, Бол - 5, Пламли - 4, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Мицич, Джонс
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
110 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Блэк - 23, Вагнер - 23, Банкеро - 19, Картер - 11, Битадзе - 11, Колдуэлл-Поуп - 5, Ховард - 5, Энтони - 5, Хьюстан - 3, Да Силва - 3, Куин - 2, Айзек, Джозеф, Харрис
Вашингтон Уизардс: Пул - 16, Каррингтон - 13, Вукчевич - 12, Кулибали - 11, Холмс - 11, Джордж - 9, Кисперт - 9, Шампани - 6, Гилл - 3, Сарр, Макдэниелс, Смарт
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 113
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Лиллард - 28, Адетокунбо - 23, Лопес - 17, Кузма - 16, Трент-мл. - 16, Портер - 11, Грин - 5, Симс - 2, Принс - 2, Ливингстон, Портис, Роллинз, Роббинс, Смит, Джексон
Майами Хит: Хироу - 40, Адебайо - 24, Уиггинс - 20, Уэр - 12, Йович - 7, Митчелл - 5, Робинсон - 3, Розир - 2, Ларссон, Жакез-мл., Бёркс, Андерсон, Хайсмит, Лав
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
143 : 148
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Янг - 38, Ньянг - 27, Дэниэлс - 24, Рисашер - 19, Оконгву - 16, Капела - 8, Леверт - 7, Мэнн - 2, Гуйе - 2, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Детройт Пистонс: Каннингем - 38, Бисли - 24, Хардуэй-младший - 18, Шрёдер - 16, Томпсон - 14, Дюрен - 13, Харрис - 12, Стюарт - 6, Холланд - 4, Фонтеккио - 2, Рид - 1, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 123
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Джером - 26, Мобли - 25, Аллен - 13, Хантер - 12, Страс - 11, Окоро - 6, Меррилл - 3, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон, Томлин, Уэйд
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Морант - 21, Кеннард - 19, Альдама - 15, Уэллс - 14, Уильямс Мл. - 10, Бейн - 7, Иди - 6, Кларк - 6, Пиппен Мл. - 3, Стивенс, Хафф, Багли III, Джексон, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 22, Маткович - 19, Мёрфи - 15, Олиник - 14, Макколлум - 12, Альварадо - 12, Хоукинс - 10, Мисси - 6, Браун - 2, Ривз - 2, Джонс, Робинсон-Эрл
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 18, Шампани - 18, Фокс - 13, Барнс - 13, Бийомбо - 10, Васселл - 5, Пол - 4, Сохан - 4, Бэсси - 4, Маклафлин - 3, Касл - 2, Мамукелашвили - 2, Уэсли, Брэнэм
НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 130
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рид - 22, Александер-Уолкер - 18, Макдэниелс - 17, Кларк - 14, Конли - 9, Шеннон - 7, Гарза - 7, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 15, Хартенштайн - 12, Карузо - 11, Джо - 6, Уоллес - 6, Дорт - 4, Уильямс - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Дука
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