Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 23 на 24 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 февраля:

«Индиана Пэйсерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 129:111;

«Торонто Рэпторс» – «Финикс Санз» – 127:109;

«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 110:90;

«Милуоки Бакс» – «Майами Хит» – 120:113;

«Атланта Хоукс» – «Детройт Пистонс» – 143:148;

«Кливленд Кавальерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 129:123;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 114:96;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 123:130.

Главные новости дня: