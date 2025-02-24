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Автобус баскетбольной команды загорелся во время поездки после матча в NCAA

Автобус баскетбольной команды загорелся во время поездки после матча в NCAA
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Автобус мужской баскетбольной команды Университета Индианы загорелся во время поездки в кампус после игры с университетом Северного Кентукки (67:71). Об этом информирует пресс-служба Университета Индианы.
Сообщается, что все находившиеся в момент возгорания в автобусе успели покинуть его. Некоторые игроки и сотрудники потеряли кошельки и телефоны. При этом вся командная экипировка сгорела. За командой был отправлен новый автобус.

Фото: wishtv.com

Фото: wishtv.com

Ранее сообщалось, что главный претендент на выбор под первым номером драфта НБА – 2025 Купер Флэгг всерьёз рассматривает возможность остаться в Дьюке ещё на один год.

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