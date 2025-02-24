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Фото: Влад Голдин сделал предложение своей избраннице, она ответила «да»

Фото: Влад Голдин сделал предложение своей избраннице, она ответила «да»
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Российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за Университет Мичигана в NCAA, сделал предложение своей избраннице волейболистке Кэмрин Воглер. Соответствующими фотографиями Голдин и Воглер поделились на своих страницах в социальных сетях.

«Скоро будут Голдины. Миллион раз «да»!» — написала Воглер.

Фото: Из личного архива Владислава Голдина и Кэмрин Воглер

Фото: Из личного архива Владислава Голдина и Кэмрин Воглер

Фото: Из личного архива Владислава Голдина и Кэмрин Воглер

Фото: Из личного архива Владислава Голдина и Кэмрин Воглер

Недавно Университет Мичигана поднялся сразу на восемь позиций и занял 12-е место в топ-25 национального рейтинга лучших команд NCAA. А телеканал ESPN обновил рейтинг силы команд, в котором университет Влада занял 13-е место. Голдин является одним из лидеров своего коллектива.

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