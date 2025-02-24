Айзея Уэйли назвал самого сложного соперника из команд Единой лиги

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли ответил на вопрос по поводу самого непростого соперника из клубов Единой лиги ВТБ. По мнению американца, таковым является московский ЦСКА.

«Самый сложный соперник в Единой лиге? Все сложные. Я серьёзно. Наша команда – пример того, что в этой лиге каждый может обыграть каждого. У нас большая часть поражений случилась от команд из второй половины таблицы. Но если всё же выбирать одного самого сложного соперника, то назову ЦСКА. Они защищают свой титул, а это означает, что они понимают, как его завоевать», — приводит слова Уэйли пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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