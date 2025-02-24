Американец Айзея Уэйли ответил, что понравилось больше — Москва или Санкт-Петербург

Тяжёлый форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли ответил на вопрос по поводу городов Российской Федерации. Как признался американец, больше всего ему понравилась Москва.
«Где понравилось больше всего? В Москве очень понравилось. Она мне чем-то напомнила родные места. Санкт-Петербург ещё очень красивый – как Бостон. Но Москва мне всё равно понравилась больше: город, еда, вообще всё», — приводит слова Уэйли пресс-служба краснодарского клуба.
Ранее тяжёлый форвард «Локомотива» ответил на вопрос по поводу самого непростого соперника из клубов Единой лиги ВТБ.
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