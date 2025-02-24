«Вы же видели моё лицо». Дирк Новицки высказался о дебютной игре Дончича за «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился мнением о дебютном матче бывшего товарища по команде словенского разыгрывающего Луки Дончича за «Лос-Анджелес Лейкерс». Первую игру в джерси «озёрников» Дончич провёл с «Ютой Джаз». Встреча завершилась победой калифорнийцев со счётом 132:113.

«Вы же видели моё лицо. Это было странно. Нереально было видеть, как он играет за «Лейкерс». В конце концов, я никогда не буду болеть за «Лейкерс», но всегда буду болеть за Луку. Было приятно увидеть его и побыть рядом с ним», — сказал Новицки в эфире 96.7 The Ticket.

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: