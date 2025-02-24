Чемпион НБА: американским детям не хватает баскетбольного IQ

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Мэтт Барнс поделился мнением о тренировочном процессе начинающих американских баскетболистов.

«Думаю, американские дети сейчас, вероятно, более мастеровиты, чем когда-либо прежде. Но я чувствую, что им не хватает [баскетбольного] IQ, потому что все их тренировки проходят индивидуально, один на один, с опущенной головой. Они водят мяч по кругу и делают все эти вещи вместо того, чтобы учиться практиковать различные игровые компоненты», — сказал Барнс в эфире Coaches Corner.

Ранее сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сделал категоричное заявление о баскетболистах из США.

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