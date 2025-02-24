Шакил О’Нил объяснил, почему его допинг-проба дала положительный результат на кокаин

Прославленный центровой НБА Шакил О’Нил, комментируя 25-матчевую дисквалификацию тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Бобби Портиса за нарушение антинаркотической программы, вспомнил инцидент, с которым столкнулся во время Олимпийских игр 1996 года.

«Нам сказали ничего не есть перед сдачей теста и заставили стоять в очереди по три-четыре часа. Я увидел кексы с маком и съел их. Затем сотрудник команды вошёл в комнату и сказал: «Чувак, я разочарован». Мой тест на кокаин показал положительный результат. Я тогда думал: «Подождите, подождите, подождите». Моя мать убила бы меня. Я никогда не делал ничего подобного. Затем они провели дополнительное исследование, и оказалось, что в маковом маффине содержатся те же производные, что и в кокаине. Они говорят вам не принимать то, то и это. Но то, чего в списке нет, может быть производным от того, что принимать нельзя. Таким образом можно всё испортить», — сказал О’Нил на канале Bleacher Report в YouTube.

Материалы по теме Игрок НБА Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей

Шакил О'Нил покинул студию, услышав имя скандального рэпера: