«Его манера игры выводит из себя». Уэйли назвал самого сложного оппонента в Единой лиге

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли поделился мнением о самом сложном оппоненте среди игроков Единой лиги ВТБ. По мнению американца, самым тяжёлым соперником является разыгрывающий Мело Тримбл, выступающий за московский ЦСКА.

«Кто из игроков Единой лиги самый сложный оппонент? Наверное, Мело Тримбл. Его манера игры буквально выводит из себя. Если ты защищаешься против него мягко, он набирает очки. Если жёстко – он знает, как сыграть так, чтобы тебе дали фол. Ни один другой игрок в лиге не доставляет столько сложностей», — приводит слова Уэйли пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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