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«Трое звёзд, а толку никакого». Владимир Гомельский высказался о клубе НБА

«Трое звёзд, а толку никакого». Владимир Гомельский высказался о клубе НБА
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перехода разыгрывающего Лонни Уокера в команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс».

«Приобретение Уокера? «Фила», за которую я болею уже 47 лет, находится в плачевном состоянии. В составе трое звёзд, а толку никакого нет. Генменеджер Мори пытается спасти сезон и хватается за соломинку. Но Уокер не спасёт сезон «Филы», к сожалению. Решать вопросы по переукомплектованию состава придётся летом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский назвал главных фаворитов этого сезона НБА.

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