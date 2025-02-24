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Кевин Дюрант высказался после поражения в матче с «Торонто»

Кевин Дюрант высказался после поражения в матче с «Торонто»
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой канадского клуба со счётом 127:109.

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
127 : 109
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Куикли - 23, Барретт - 23, Буше - 23, Барнс - 20, Робинсон - 10, Дик - 9, Уолтер - 6, Шид - 6, Агбаджи - 5, Могбо - 2, Роден, Лоусон, Темпл, Баттл
Финикс Санз: Букер - 31, Бил - 30, Дюрант - 15, Ричардс - 10, Аллен - 9, О'Нил - 5, Бол - 5, Пламли - 4, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Мицич, Джонс

«Мы позволяем соперникам совершать рывки, 12:0 или 19:5. Мы здорово играем, а потом пропускаем рывок. Сложно отыгрываться, когда соперники набирают столько очков подряд.

Если бы я чаще попадал, вероятно, мы бы выиграли. Я должен был лучше играть на подборах. Четыре подбора – недостаточный показатель. Если мы хотим побеждать, я должен играть лучше, чем сегодня», — приводит слова Дюранта Basket News.

В матче с «Торонто» на счету Кевина 15 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.

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