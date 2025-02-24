Кевин Дюрант высказался после поражения в матче с «Торонто»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой канадского клуба со счётом 127:109.

«Мы позволяем соперникам совершать рывки, 12:0 или 19:5. Мы здорово играем, а потом пропускаем рывок. Сложно отыгрываться, когда соперники набирают столько очков подряд.

Если бы я чаще попадал, вероятно, мы бы выиграли. Я должен был лучше играть на подборах. Четыре подбора – недостаточный показатель. Если мы хотим побеждать, я должен играть лучше, чем сегодня», — приводит слова Дюранта Basket News.

В матче с «Торонто» на счету Кевина 15 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: