Американец Айзея Уэйли высказался о России и русских

Тяжёлый форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли рассказал о впечатлениях своей девушки после поездки к нему в Краснодар. По словам американца, подруге в России очень понравилось. Также Айзея поделился своими впечатлениями от Российской Федерации.

«Нравится ли ей в России? Очень. Хоть она поначалу и боялась сюда ехать. Не знала, понравится ли ей тут. Оказалось, гораздо лучше, чем она ожидала. Я прошлый сезон играл в Германии, и мы с ней жили там. Так вот: в Краснодаре ей точно нравится больше, чем в Гейдельберге. Меня, к слову, тоже в России очень удивило, насколько здесь все дружелюбны. Потому что медиа в Америке изображают русских особенным образом, и поначалу ты всё время ждёшь какого-то подвоха. Но очень быстро понимаешь, что люди тут совершенно нормальные. Каждый занят своим делом, никто к тебе не лезет. В общении все вежливые и спокойные. По крайней мере, у меня опыт именно такой», — приводит слова Айзеи пресс-служба краснодарского клуба.

Достижения сборных России по баскетболу: