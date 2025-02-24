В «Уорриорз» вывели из обращения номер четырёхкратного чемпиона Андре Игуодалы

В ночь на 24 февраля на стадионе «Чейз Центр», который является домашней ареной для команды «Голден Стэйт Уорриорз», прошла церемония вывода из обращения девятого номера, под которым за «воинов» выступал звёздный форвард Андре Игуодала.

Игуодала был выбран на драфте 2004 года командой «Филадельфия Сиксерс» в первом раунде под девятым номером. В «Сиксерс» Андре отыграл до 2012 года, откуда после перешёл в «Денвер Наггетс». К «воинам» форвард присоединился в 2013-м, став незаменимым игроком обороны.

Андре выступал в Сан-Франциско с 2013 по 2019, затем ушёл в «Майами Хит» на два сезона, и 2021 году вернулся в «Голден Стэйт», проведя последние два сезона карьеры за них. В составе калифорнийского клуба за восемь сезонов Игуодала стал четырёхкратным чемпионом НБА, признавался MVP финала в 2015-м, а также попал в первую сборную звёзд защиты в 2014 году.

Минувшей ночью «Уорриорз» обыграли «Даллас Маверикс» со счётом 126:102.