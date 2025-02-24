Кайри Ирвинг раскрыл свои ожидания от первой игры с Лукой Дончичем в составе «Лейкерс»

32-летний австралийский и американский профессиональный баскетболист Кайри Ирвинг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, раскрыл свои ожидания от первой игры с 25-летним словенским разыгрывающим защитником Луком Дончичем в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это будет баскетбол высокого уровня. Я не знаю, что ещё могу добавить к этому. С удовольствием бы поделился своими эмоциями после игры. Перед матчем самое важное — просто повеселиться и быть уверенными, что мы сможем собраться с силами и выйти сфокусированными.

Лука, вероятно, будет очень уверен в себе в этой встрече. Он хорошо сыграл в последнем матче, поэтому чувствует себя хорошо. Мы просто должны быть начеку», — приводит слова Ирвинга портал Hoopshype.