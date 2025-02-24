Карри — о выводе номера Игуодалы: ты пожертвовал своим эго ради совершенства

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прочитал эмоциональную речь в адрес форварда Андре Игуодалы, номер которого минувшей ночью был выведен из обращения.

«Мы рассказываем о годах нашей династии, о чемпионствах, о том, как этот человек становился MVP финала, обо всех важных моментах, которые у нас были. Настоящие игроки знают, с чего всё началось. Я помню игру номер шесть в 2013 году, когда ты [Андре] играл за «Денвер Наггетс». Мы были молодыми задиристыми воинами, которые пытались завоевать место в плей-офф.

Фото: Carlos Avila Gonzalez/Getty Images

Нам посчастливилось победить вас в той серии, но, как только прозвучала сирена, ты сразу же подбежал ко мне. У нас была история, но та любовь и то послание, которое ты мне дал, — я не знал, что это сыграет в будущем, но я что-то почувствовал. Знал, что ты что-то увидел в нас.

И через четыре месяца ты выбрал нас и пришёл сюда. И это имело огромное значение для нашего коллектива, который тогда только начинал свой путь. Ты внёс ключевой вклад для команды, которая знала, что мы хороши, но не знала, как перейти на следующий уровень, и ты придал столько уверенности, столько IQ, столько зрелости тому, что мы делали.

Ты пожертвовал своим эго ради совершенства, что для нас и есть путь «Уорриорз». С тех пор как ты ушёл из раздевалки, было трудно заполнить эту пустоту. Но ты также оставил меня с титулом старейшего воина. Когда мы видим, что это джерси висит под сводами арены, то понимаем, что это заслуженно, но до нас так же просто доходит, что мы стареем», — сказал Карри во время церемонии.