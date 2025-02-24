Энтони Эдвардс назвал «мусором» решение судей во время игры с «Оклахомой»

23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, во время игры с лидером Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» (123:130) назвал решение судей «мусором».

«Мусор. Это мусор. Это мусорный свисток!» — прокричал Эдвардс в адрес одного из арбитров.

Инцидент произошёл в концовке первой четверти при счёте 34:23 в пользу «Оклахомы». Эдвардс оказался не доволен пропущенным фолом на себе и пошёл в сторону арбитров, выкрикивая в их адрес слова про мусор, но скамейка запасных быстро увела Эдвардса, который ограничился техническим фолом.

По итогам матча Энтони записал на свой счёт 29 очков, 10 подборов и семь передач при двух перехватах и пяти потерях.