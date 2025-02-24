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Энтони Эдвардс назвал «мусором» решение судей во время игры с «Оклахомой»

Энтони Эдвардс назвал «мусором» решение судей во время игры с «Оклахомой»
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23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, во время игры с лидером Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» (123:130) назвал решение судей «мусором».

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
123 : 130
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рид - 22, Александер-Уолкер - 18, Макдэниелс - 17, Кларк - 14, Конли - 9, Шеннон - 7, Гарза - 7, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Ньютон, Эдвардс, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 18, Уиггинс - 15, Хартенштайн - 12, Карузо - 11, Джо - 6, Уоллес - 6, Дорт - 4, Уильямс - 2, Джонс, Уильямс, Дженг, Дука

«Мусор. Это мусор. Это мусорный свисток!» — прокричал Эдвардс в адрес одного из арбитров.

Инцидент произошёл в концовке первой четверти при счёте 34:23 в пользу «Оклахомы». Эдвардс оказался не доволен пропущенным фолом на себе и пошёл в сторону арбитров, выкрикивая в их адрес слова про мусор, но скамейка запасных быстро увела Эдвардса, который ограничился техническим фолом.

По итогам матча Энтони записал на свой счёт 29 очков, 10 подборов и семь передач при двух перехватах и пяти потерях.

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