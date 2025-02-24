Чемпион НБА: Джордан и Брайант лучше Леброна, когда речь идёт о строгом баскетболе

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2017 американец Мэтт Барнс объяснил, в каком отношении лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уступает легендарным Майклу Джордану и Коби Брайанту.

«Существует три величайших баскетболиста — Майкл Джордан, Коби Брайант и Леброн Джеймс. Поэтому можно выставлять кого-то из них на первое место, нет проблем.

Странно, что некоторые СМИ, которые не специализируются на спорте, всегда исключают Коби из первой пятёрки, а иногда — и из топ-10. Это безумие, поскольку парни, которые играли с ним или против него, понимают, что он из себя представлял, знают его драйв и убийственную силу. Однако для меня это не стало сюрпризом, поскольку я считаю, что Коби превосходит Леброна. И это не значит, что мне не нравится Брон.

Джеймс чертовски невероятный игрок, который продолжает достигать своих целей и открывает новые горизонты. У него есть сын, который играет в его команде. Леброн совершил то, чего обычно не происходит в нашем спорте. Поэтому я считаю, что Брон, возможно, самый талантливый игрок на площадке и за её пределами. Но когда речь заходит о строгом баскетболе, то Эм Джей и Коби лучше него», — приводит слова Барнса портал Fadeaway World.