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Гарнетт: если в НБА и есть кто-то, чтобы быть в центре внимания, то это Гилджес-Александер

Гарнетт: если в НБА и есть кто-то, чтобы быть в центре внимания, то это Гилджес-Александер
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался в адрес 26-летнего канадского лидера и разыгрывающего защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджеса-Александера.

«Если кто-то и создан для того, чтобы быть в центре внимания, так это Шей. Этот парень всегда был классным, и играл роль Брюса Уэйна (центральный персонаж серии комиксов о супергерое Бэтмене. — Прим. «Чемпионата»). Шей постоянно проявляет себя крутым. Если мы посмотрим на прошлое, то увидим, что даже на данк-контесте этот парень был одет в нечто необычное. У него есть своя уникальная черта, и Шей всегда следовал своим путём», — приводит слова Гарнетта портал Hoopshype.

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